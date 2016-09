Corte de agua en 332 colonias inicia el jueves

TIJUANA, Baja California(GH)

La próxima semana, a partir de los primeros minutos del jueves 8 de septiembre, 332 colonias y fraccionamientos entre Tijuana y Rosarito se quedarán sin agua por dos días.



Miguel Lemus Zendejas, director de la Cespt, indicó que la suspensión del líquido se debe al cambio de dos piezas clave para conectar un tramo viejo con otro nuevo del acueducto Florido-Aguaje.



Las obras previas, que no requieren suspender el suministro, ya comenzaron esta semana, abundó.



Durante las 48 horas de trabajo ininterrumpido, aseguró, se aprovechará para realizar reparaciones no relacionadas con el acueducto, en siete colonias de la zona.



Las 332 colonias y fraccionamientos representan casi 30% del total de suministro de agua de Tijuana-Rosarito, enfatizó, y van desde la Zona Centro hasta Rosarito, e incluye la franja entre Playas de Tijuana y el Aguaje de la Tuna.



Caso Santa Fe



El funcionario aclaró que debido a que Santa Fe no recibe agua del acueducto Florido-Aguaje, esta no se verá afectada, aunque sí la parte Norte de Rosarito.



Aunque el corte de agua se hará a la media noche del miércoles, se verá reflejado en algunas zonas hasta varias horas después del jueves ya que la red se vacíe, explicó.



El resto de la ciudad seguirá con el suministro normal de agua y la recomendación, abundó, es que las colonias que no tendrán líquido lo almacenen, aunque no es necesario hacerlo con mucha anticipación.



“No es conveniente que empiecen a reservar el agua ahorita, el servicio de agua se está manteniendo y se va a mantener hasta el jueves a primera hora”, enfatizó.



La lista de colonias puede ser consultada en el portal www.cespt.gob.mx.