Pide arzobispo a la sociedad y autoridades prevenir ola de violencia

Debido al crecimiento de las zonas urbanas en Tijuana el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades del Gobierno para que prevengan el aumento de los índices de violencia.



“Nuestra ciudad es una gran urbe que requiere ir previniendo la acción de la seguridad y justicia y no sólo estar reaccionando cuando pasen los hechos”, comentó Moreno Barrón.



Esto después de los acontecimientos violentos que protagonizaron los chóferes de los taxis amarillos, quienes lesionaron a turistas estadounidenses por no utilizar su servicio de transporte.



“Estas expresiones son para mí una manifestación de barbarismo. Yo creo que todos los hechos que han sucedido de violencia tienen que hacernos reaccionar, sensibilizarnos en darnos cuenta que tenemos que poner un alto”.



El abuso de los trabajadores del volante hacia los usuarios del transporte ya había sido denunciado previamente, pero cobró mayor relevancia en días anteriores cuando las autoridades de Tijuana fijaron su postura de revocar la concesión a los taxis amarillos.



“Necesitamos que en varios campos de la vida social se pueda prevenir e ir quitando todo aquello que con el paso del tiempo pueda tener problemas como éstos”, explicó Moreno Barrón.



Por ello, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno para que solucionen las quejas de los tijuanenses.



“Yo creo que hay acciones que requieren toma de decisiones y los equipos convenientes que le den el seguimiento adecuado. Es muy importante delegar responsabilidades, pero eso sí pedirles a quienes son delegados de la autoridad competente que respondan”, enfatizó el arzobispo de Tijuana.





Por otra parte, reconoció el trabajo realizado por las familias cercanas a la Parroquia San Pedro y San Pablo, quienes han estado atentas a la seguridad de este lugar, después de que el padre Antonio Zambrano fuera víctima de un hombre que lo lesionó en la cabeza.



“Sí me doy cuenta que ha habido un empeño a raíz del programa ‘Cruzada por la Seguridad’ que ha promovido el Gobierno. La gente está asumiendo su papel, por ejemplo, se han encargado de estar más al pendiente de la seguridad de su templo, creo que eso es algo muy valioso”.



Finalmente, Moreno Barrón reiteró que la sociedad debe ser valiente para denunciar y así las autoridades del Gobierno “respondan como profesionales”.