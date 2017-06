Tucanes de Tijuana pide pruebas al veto

TIJUANA, Baja California(GH)

“Los Tucanes de Tijuana, no somos culpables por la violencia que hay en Tijuana, es cierto que tenemos 8 años de no tocar en Tijuana y el Secretario de Gobierno afirmó que no podremos tocar, a menos que pidamos una disculpa publica y escribir una carta al presidente municipal”.Esas son parte de las palabras que el grupo liderado por Mario Quintero destacó en un extenso comunicado que firma Adrián Arce, director de la agrupación, sobre el veto que mantiene el Gobierno de la frontera hacía ellos.Carta enviada por el director de los Tucanes de Tijuana."Creo que el Secretario del Gobierno Municipal de Tijuana debería enfocarse en cosas importantes, como la seguridad publica, el tráfico, las vialidades y el estado general de la ciudad de Tijuana."El cancelar a los grupos que se iban a presentarse en el Palenque sin anticiparles del por qué de su cancelación, no es justo, porque el público que compra su boleto y los artistas ni siquiera les den la oportunidad de presentar su lista de canciones que pudieran tocar", consideró Adrián Arce, manager de Los Tucanes de Tijuana.Respuesta enviada por el Ayuntamiento de Tijuana.Más información este sábado en la edición impresa.