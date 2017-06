Advierten con pedir renuncias de funcionarios

TIJUANA, Baja California(GH)

“Estamos llegando al punto donde se tendría que pedir la renuncia de los funcionarios que realmente no están funcionando”, manifestó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.



Lamentó profundamente los asesinatos, que incluyen a menores, y la falta de una estrategia de seguridad que garantice el bienestar de los bajacalifornianos.



La excusa de que los homicidios ocurren solo entre miembros del crimen organizado, señaló, ya no convence a los ciudadanos, y poco a poco se empiezan a presentar situaciones que no se veían desde 2008.



“Es de extrema urgencia que las autoridades, pero sobre todo el Gobernador del Estado, así como los cinco alcaldes de Baja California, reconozcan el problema y diseñen estrategias diferentes a las ya aplicadas hasta la fecha”, enfatizó.



Los resultados no se están dando, subrayó, y dejan mucho que desear.

No víctimas colaterales.



Los dos menores asesinados y los dos lesionados en los recientes días en Tijuana no son víctimas colaterales de la guerra entre delincuentes, afirmó el presidente de Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Genaro de la Torre Quintanar.



“No son colaterales, más bien nuestra sociedad está siendo víctima, toda nuestra sociedad está siendo víctima”, manifestó.



De la Torre Quintanar señaló que todo mundo se “echa la bolita”.



“Necesitamos un Gobernador que diga: ‘Vamos a hacer esto y vamos tras esto’, pero nada más se avientan la bolita y nadie la cacha, ahí está el problema”, puntualizó.