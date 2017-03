16 familias pierden sus viviendas en Valle Sur

TIJUANA, Baja California(GH)

A punto de colapsar se encuentran 16 viviendas en el fraccionamiento Valle Sur, el deslizamiento que inició la semana pasada avanzó metro y medio en los dos últimos días.



Las familias fueron desalojadas por la Dirección Municipal de Protección Civil el martes por la noche.



“El lunes en la mañana se tomó la decisión de cambiar el color de amarillo a rojo (los sellos de las viviendas), se platicó con los vecinos de que ya no podían habitar ahí, que les podía dar tiempo la situación a sacar sus cosas", declaró el director de Protección Civil Municipal, José Servín de la Mora.



Refirió que la noche del martes acudió personal de la delegación San Antonio de los Buenos para apoyarlos a través del Departamento de Obras Públicas y camiones para mudanza.



"El día de ayer (martes), a las 21:30 horas, nos informan que algunas ya se estaban colapsando... Acudimos y vimos que ya están a punto de colapsar", agregó.



El funcionario municipal explicó que la situación se agudizó por las lluvias que se han registrado recientemente.



“Después de las lluvias anteriores nos dieron el aviso de que había grietas, con esta segunda lluvia se aceleró más; la parte es un talud, tienen que ver los trabajos que están haciendo la constructora, las casas están muy bien hechas”, especificó.



De acuerdo a Cristian Andrade, uno de los residentes, en total son 17 casas afectadas y todas estaban habitadas.



"Un poquito les falta para que se colapsen... El martes evacuamos todas las casas, algunos llevaron sus cosas a bodegas, pero es algo difícil de contestar, no sé qué vaya a pasar porque la inmobiliaria no se quiere arrimar", manifestó.



Andrade especificó que el fraccionamiento, con aproximadamente 9 años de antigüedad, tiene 78 viviendas y las afectadas se localizan en la parte de atrás.



"El deslizamiento inició hace menos de una semana, de hecho todavía el viernes era poquito y ahorita ya casi es un metro y medio, ya están a punto de caerse", enfatizó.



La afectación se originó por la construcción de un nuevo fraccionamiento a un costado, señaló, y una fuga de agua.