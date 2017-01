Ilegal el aumento en tarifa de transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

Unidades de transporte público han decidido sin previo aviso y sin autorización de la Dirección de Transporte y Vialidad, incrementar el costo del boleto de viajero. En algunas unidades conocidas como “calafias”, el costo del pasaje pasó de diez pesos a diez con cincuenta centavos.



El director de comunicación del Ayuntamiento, Moisés Márquez, aseguró que no se tiene autorizado ningún aumento a la tarifa de transporte público, por el contrario, se están realizando operativos para detectar a las unidades que incumplan con el precio estipulado por ley.



María Granados, usuaria constante del trasporte público nos comentó: “si he visto que han subido un poco. La ruta que yo tomó cuesta 12 pesos y ahora ya vale 14, son dos pesos de más que uno no tiene contemplado y luego ni avisan”.



Por su parte, Gloria Prieto, también usuaria del transporte público, señaló: “me acabo de dar cuenta en la mañana que subieron el precio. A veces depende de cada chofer, algunos si cobran lo que son y otros si cobran de más. Se parece al año pasado, cuando aumento la gasolina y a los días las “calafias” ya valían más”.



Héctor Alejandro Macias calificó de injusto el aumento: “lo veo mal, no debería ser así. Yo soy usuario de todos los días y gasto un buen de dinero, con este aumento ya va ser más el dinero que tengo que invertir.”.