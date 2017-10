'Amarran' las manos a diputados

MEXICALI, Baja California(GH)

La incertidumbre prevalece entre diputados y manifestantes tras la suspensión permanente de la sesión extraordinaria del viernes donde se solicitó el retiro de los manifestantes con el uso de la fuerza pública, lo cual no fue acatado.



Los diputados recesaron, abandonaron el pleno y pidieron el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes del edificio.



Por su parte los miembros de Mexicali Resiste y Baja California Resiste tomaron el Congreso con cadenas y candados, obstruyeron las cámaras de video vigilancia y anunciaron que no permitirán el acceso para el Informe del Gobierno del Estado, programada para el domingo.



El desalojo



El presidente del Congreso Edgar Benjamín Gómez Macías recesó el viernes la sesión ante gritos, insultos y groserías por parte de los manifestantes, por lo cual pidió acatarse el Artículo 50, inciso j de la Ley Orgánica.



Que exige el orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello o altere su desarrollo; en su caso mandar desalojar el recinto parlamentario, en los términos establecidos en el Artículo 7 de esta ley.



Aunque llegó la Policía o los desalojó y los ciudadanos por su parte permanecieron en la sala de pleno, durmieron y armaron espacios para dormir con cobijas.



Por el día jugaron en las sillas de los diputados y en la tribuna del recinto parlamentario se tomaron fotos y parodiaron a diputados.



Los manifestantes piden no se vote y se eliminen los dictámenes 94 y 95 relacionados a la construcción de las plantas desaladoras y la construcción del C5i.



El decreto 95



La construcción, instalación y operación de las dos plantas desaladoras de Ensenada y Playas de Rosarito costarán más de 81 mil millones de pesos, de acuerdo a cifras del dictamen 95.



El extracto proporcionado por los legisladores detalla que la desaladora en Playas de Rosarito costará 149 millones 312 mil pesos mensuales a pagarse durante 37 años a partir de junio del 2019.



La cual tiene contrato con Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V., por asociación público privado bajo el contrato de C-Sidue-CEA-APP-2015-002 bajo el proyecto de construcción, financiamiento y operación de la planta desalinizadora.



Los entes que contratan son la Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja California y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.



En total pagarán más de 66 mil 294 millones de pesos más IVA.



La segunda planta desaladora fue contratada por la Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja California y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada por 11 millones 136 mil pesos mensuales a plazo de 30 años.



Con la empresa Desaladora Kenton, S.A. de C.V., bajo contrato de C-Sidue-CEA-APP-2015-001 a partir de enero de 2018.



Los 81 mil millones de pesos se pagarán a través de las cuentas de los usuarios de las distintas comisiones estatales de servicios públicos, lo cual no afectará los ingresos propios del Estado, describe el documento.



El dictamen 94



El dictamen 94 es para la contratación del servicio de video vigilancia, arcos y botones de pánico por más de 690 millones de pesos.



El cual se realizará a través del Gobierno del Estado por medio de un contrato plurianual por hasta 10 años con un pago anual inicial de 69 millones de pesos.



La anualidad irá subiendo en promedio un 3% de acuerdo a la tasa de inflación anual, lo cual representaría una anualidad promedio de 90 millones de pesos al final del contrato.



Si la inflación se mantiene al 3% anual durante los diez años, el Estado pagaría un promedio de 790.5 millones de pesos por el servicio.



La obra ya fue licitada y asignada a la empresa Seguritecm, donde el asesor principal es el subsecretario de asuntos internacionales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de Homeland Security.