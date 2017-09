Padres están en contra de la operación de una gasolinera

TIJUANA, Baja California(GH)

Cientos de padres de familia y estudiantes están en contra de que una estación gasolinera construida frente al Centro Escolar Alba Roja comience a brindar sus servicios.



Esta oposición se debe a que la instalación pone en riesgo la vida de más de 2 mil niños de preescolar, primaria y secundaria.



“La gasolinera es una bomba de tiempo y además estamos en una zona peligrosa. No se me hace bien que se haga esto. Hemos luchado para que no se abra y hasta el momento no hemos tenido respuesta”, manifestó María Martínez, una de las madres de familia.



La estación gasolinera está ubicada en la Calle Cuarta y Madero, en donde transitan vehículos particulares, taxis y camiones del transporte público, además de los de carga pesada.