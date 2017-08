OMD electriza a Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la presentación por primera vez en Tijuana de la banda británica Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), la agrupación del genero “synth pop y new wave” dejó una huella a todos aquellos apasionados y nostálgicos de la buena música ochentera.



Andy McCluskey, bajo eléctrico y voz principal, con Paul Humphreys en el sintetizador, fundadores de OMD, aparecieron puntualmente como todos unos ingleses, a las 21:00 horas del pasado domingo prendiendo a todos aquellos seguidores de esa generación, no solo los tijuanenses que acudieron sino también los fans del vecino estado de California y algunos más de los distintos municipios de la Baja.



El Foro con un lleno total fue el recinto donde los ingleses tocaron los primeros acordes de “Messages” para dar inicio con el concierto y una velada inolvidable; siguiendo con “Tesla Girls” y posteriormente con su tercera canción “Isotype” a pesar de ser una de sus canciones más nuevas incluidas en esta gira no fue obstáculo para que sus verdaderos seguidores la cantaran.



Enseguida continuaron con “History of Modern” y así dejar toda su energía en el escenario que estuvo acompañada de un calor intenso por los miles de almas presentes que no dejaban de bailar y brincar al escuchar canción tras canción.



En esta gira por el País solo estuvieron incluidas ciudades de México y Tijuana, iniciando en esta frontera y finalizando en la CDMX el próximo 2 de agosto, convirtiendo a todos aquellos asistentes en unos verdaderos afortunados ya que sin duda alguna será muy difícil volver a verlos en esta ciudad fronteriza.



La empresa encargada de traer esta banda a la ciudad se anotó un éxito, ya que este concierto pinta para convertirse en la nostálgica y memorable noche de la presentación de OMD en Tijuana.



Para muchos de los asistentes el final fue lo más esperado convirtiéndose en la mejor parte de la noche o la cereza del pastel, con las interpretaciones de sus ya conocidos éxitos “Enola Gay”, “Secret” y “Electricity”, para finalizar con una velada perfecta.



Sin duda alguna un público entregado cantando y coreando la música de OMD sorprendió a simple vista al líder de la banda Andy McCluskey y a Paul Humphreys quienes lucían emocionados al ver la respuesta de su público.