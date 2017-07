Maestros y Estado negocian el pago de las jubilaciones

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de haber liquidado en su totalidad el adeudo a los maestros interinos de Baja California, continúan las platicas pero ahora por el tema de jubilados y pensionados.



El secretario de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez informó que no habrá peligro latente de afectación para el cierre del ciclo escolar con el compromiso de que no vuelvan ocurrir rezagos similares.



“El Gobierno del Estado ha hecho el compromiso de cumplir el 100% de los adeudos que se tienen para los maestros interinos y poder pagándoles puntualmente ya cada catorcena”, expresó.



Señaló que todavía no concluye y sigue en la mesa de diálogo es el número de jubilados y pensionados que se habrán de aprobar en el presente año y en los restantes de la administración.



En su momento la medida será anunciada por parte del Estado y del Sindicato de Maestros de la Sección 2 y 37.



Respecto a las manifestaciones que advirtieron realizarían en caso de no cumplirse los compromisos dijo entender la preocupación de los docentes sin embargo afirmó los efectuarán a cabalidad para que los niños y adolescentes no pierdan días de clases.



En otro tema, Rueda Gómez aseguró que la seguridad es tarea de todos y no solamente del gobierno por lo que cada área de la población debe participar.



La parte que le corresponde al Estado, aseguró estar trabajando intensamente en coordinación de las fuerzas armadas y autoridades de los tres órdenes de gobierno en fortalecer e intensificar los operativos en los principales puntos problemáticos.



Resaltó la importancia de la participación de la comunidad en el programa “Cruzada por la Seguridad”, con el cual esperan obtener resultados positivos en los siguientes meses.