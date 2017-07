Analizan concesionar el alumbrado

TIJUANA, Baja California(GH)

La actual administración municipal analiza la posibilidad de concesionar el servicio de alumbrado público en Tijuana, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



“No la renta de iluminación sino la posibilidad de concesionar el servicio, la posibilidad no lo den por hecho, hay que analizar las opciones que tenemos y el Cabildo lo va decidir”, expresó.



Otras opciones que estudian es la compra de luminarias de tecnología LED para una mejor iluminación.



“Nosotros estamos explorando la mejor opción para tener iluminada la ciudad, para solventar el problema de manera rápida necesitamos la mejor figura jurídica para hacerlo”, manifestó.



En los siguientes meses darán a conocer la decisión a la que llegaron, asegurando que serán transparentes y que la ciudadanía conocerá el tema en tiempo y forma.



De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el municipio existen 76 mil lámparas de las cuales alrededor de 20 mil se encuentran apagadas, principalmente en el Centro, Zona Este y Otay.



Delegado antorchista

Con relación del encargado de despacho en la delegación La Presa, Gastélum Buenrostro dijo que desconoce si el profesor y líder de Antorcha Campesina, Ignacio Acosta, renunció o fue retirado del cargo.



Cuestionado si renunció, respondió: “entiendo que sí o no sé como haya quedado, tengo que regresar a la oficina para saber qué paso para estar enterado a cabalidad”.



Respecto a la no ratificación en el cargo, declaró que simplemente no se dieron los hechos, además que solamente han realizado sesiones extraordinarias en Cabildo con temas prioritarios.



Antorcha Campesina al no estar de acuerdo con la decisión amenazaron con manifestarse en las instalaciones del Palacio Municipal el lunes 3 de julio.