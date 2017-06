Egresados universitarios buscan por primera vez empleo

TIJUANA, Baja California(GH)

Miles de recién egresados de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) por primera vez buscaron trabajo, aprovechando la Feria del Empleo Universitario realizada en el Campus Tijuana.



Nazaria Medina, egresada de la carrera de Gestión Turística e Idiomas, aprovechó esta oportunidad.



“Sí se me ha hecho difícil, pero creo que sí hay oportunidades de empleo, sólo es cuestión de buscar bien. En algunos trabajos me han pedido experiencia y creo que ése es otro de los problemas”, platicó Nazaria.



Ante ese panorama 25 empresas importantes de Tijuana ofertaron diferentes vacantes, como en ingeniería, contabilidad, administración, entre otras.



Una de ellas fue Medtronic, empresa que comprende la inexperiencia laboral de los egresados, pero que está en contra de que éstos no demuestren entusiasmo.



“Nosotros tenemos un programa para recién egresados en el que nos enfocamos en gente que sea dinámica y perseverante, porque sabemos que no traen experiencia, pero esa oportunidad sólo se la damos a quien realmente traen impulso y quiere ofrecer algo a la empresa”, expresó Valeria Lara, Recursos Humanos de Medtronic



Y añadió que “a veces el promedio general no es lo que realmente importa, sino su impulso por esforzarse”.



Finalmente, Valeria Lara hizo saber a los egresados que “las empresas contratamos a diferentes perfiles, pues queremos que cuando tengamos un problema lo podamos resolver desde diferentes experiencias y conocimientos”.