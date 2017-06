Menores fallecidos no son víctimas colaterales: De la Torre

TIJUANA, Baja California(GH)

Los dos menores asesinados y los dos lesionados en los recientes días en Tijuana, no son víctimas colaterales de la guerra entre delincuentes, afirmó el presidente de Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Genaro de la Torre Quintanar.



"No son (victimas) colaterales, más bien nuestra sociedad está siendo víctima, toda nuestra sociedad está siendo víctima", manifestó.



El coordinador de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero Castro declaró el martes que los padrastros, y padres exponen la vida de sus hijos por ejercer la actividad del narcomenudeo, aunque afirmó que no es una excusa para la institución.