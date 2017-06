Todo listo para el festival 'Tear down this wall/Derriben este muro'

TIJUANA, Baja California(GH)

Este sábado 3 de junio se llevará a cabo el festival de música internacional "Tear down this wall/Derriben este muro", con la Orquesta Sinfónica de Dresde.



La cita será en la Plaza del Faro, espacio ubicado a unos metros del muro fronterizo, a partir de las 11:00 horas.



La asociación binacional Border Angels es una de los organismos que colaboraron en la planeación de este evento, al cual se ha confirmado la participación de la Sinfónica Juvenil de Tijuana, el grupo Tijuana No, Sara Curruchich y Coral MacFarland.



Se anunció que durante este concierto se estrenará la obra "Beyond" de Wieland Reissman y la improvisación "The Big, the Bug, the Cricket & the Quack" de Harold Thiemann, dónde el muro fronterizo funcionara como instrumento musical.