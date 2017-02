Denuncia Tesorería Municipal a ex funcionarios

TIJUANA, Baja California(GH)

La Tesorería Municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía estatal, por los presuntos delitos de Peculado Impropio y Abuso de Confianza, contra el ex tesorero municipal José Manuel Noriega Moreno, el ex Recaudador Guillermo Llórenz Covarrubias y el ex director de Informática Jati Rodríguez.



El actual Tesorero Municipal, Ricardo Chavarría Morales, informó que se detectó un daño patrimonial por un monto total de un millón 349 mil pesos, lo cual se realizó mediante el cobro irregular de 272 cuentas del Predial, por medio un dispositivo móvil para tarjetas de crédito y débito.



Explicó que en la denuncia, presentada a través de la Consejería Jurídica del Municipio, también incluye al representante de la empresa “Espiral Technologies de México”, Alejandro Villa Borrego, quien es el que realizaba los cobros irregulares del Predial dentro de las mismas instalaciones del Palacio Municipal, ofreciendo a las personas que llegaban a efectuar su pago, la opción de hacerlo con tarjeta bancaria a través de un dispositivo móvil.



Chavarría Morales detalló que sin que existiera de por medio un contrato, o un proceso de adjudicación directa, el ex Tesorero Municipal permitió que la citada empresa realizara cobros “de prueba” en las mismas instalaciones de recaudación, por lo que se tuvo acceso a la base de datos, pero los pagos nunca ingresaron a las arcas municipales.



El funcionario sostuvo que además, no se detectó que existiera en archivos la documental de alguna gestión por parte de funcionarios de la pasada administración, para tratar de rescatar los recursos que se recabaron mediante los dispositivos móviles que utilizó dicha empresa.



El monto que se cobró ilegalmente es de un millón 237 mil pesos, de 272 cuentas del predial, pero a esa cantidad se le suman 112 mil pesos por concepto de intereses generados en un año, calculados en base a una tasa de amortización bancaria.



La operación ilegal mediante dispositivos móviles se realizó en el mejor mes de recaudación del impuesto predial, del 8 al 27 de enero del 2016.



“Cobraron el recibo del predial y se llevaron el dinero”, expresó el actual Tesorero Municipal.



Los ciudadanos de esas 272 cuentas que pagaron su impuesto, no tienen ningún problema, ya que quedó registrado debidamente en Tesorería, por lo que la irregularidad se enfoca en el no depósito de lo recaudado en las arcas municipales.



El Tesorero Municipal hizo énfasis en que en la actualidad los ciudadanos contribuyentes del Predial deben tener la certeza de que no tendrán ningún problema al pagar con tarjeta bancaria, ya que la irregularidad detectada fue en enero del 2016, durante la pasada administración.