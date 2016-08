Busca industria creativa aportar a la economía

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el objetivo de impulsar y fortalecer la industria creativa como un importante sector para el desarrollo económico del País, ayer se llevó a cabo el primer foro “Industrias Creativas Tijuana 2016”.



Desde temprana hora, las instalaciones del Museo Interactivo El Trompo albergaron la visita de importantes inversionistas, servidores públicos, y talentos creativos, cuyos casos de éxito lideran este movimiento que busca no solo “formalizar actividad creativa independiente sino contribuir a la economía del país”.



“Si bien, en el caso de México las políticas públicas no han favorecido a estos sectores, es necesario que estos artistas creativos empiecen a formalizar sus actividades”, expresó Gustavo Fernández de León, uno de los principales promotores de esta industria en la región.



El también empresario añadió que a diferencia de otros país, quienes han apostado a la labor creativa independiente (música, diseño, moda, teatro, cine) como un medio para la regeneración de riqueza; nuestro País se encuentra rezagado en este aspecto, por lo que espacios como este permiten conocer las ventajas de esta “nueva y creciente industria”.



“Es momento de que nuestros artistas empiecen a formalizar sus actividades, de crear las condiciones necesarias para que no solo se les vea como creativos sino como un importante sector para la dinámica económica de nuestra propia economía”, señaló.



El primer foro “Industrias Creativas Tijuana 2016” inició con el panel ¿Por qué apostarle todo a Tijuana?, y las pláticas sobre casos de éxito denominada: “Aventuras reales de emprendedores creativos, así como dos conferencias magistrales y cuatro ponencias dirigidas por grandes emprendedores, entre los que destacan Juan José Díaz Enríquez, Manuel Alejandro Flores, Fátima Álvarez, Mariangel Coghlan, y Paloma Contreras.



Así como el empresario Kurt Honold, Arón Gutiérrez, Raúl Arroyo, integrantes del grupo de música alternativa, Bostich-Fusible, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Tijuana (Sedeti), José Luis González Canales, entre otros.