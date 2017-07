Cierra semana violenta en Michoacán con 24 ejecuciones

MORELIA, Michoacán(SUN)

La violencia en el estado de Michoacán no para y esta semana terminó con 24 homicidios en diferentes partes de la entidad, lo que representa un aproximado de 3.5 asesinatos por día o uno cada 6.8 horas.



Tan sólo la tarde de este domingo, fueron encontrados los cuerpos de dos personas asesinadas a tiros en el municipio de Múgica.



Lo anterior, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública anunció diariamente, mediante comunicados, "el reforzamiento" de operativos policiales junto con el Ejército Mexicano en las cuatro regiones del estado.



Del doble homicidio de este domingo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán informó que dos personas fueron localizadas sobre una brecha ubicada a inmediaciones de la Autopista Siglo XXI.



Sobre el hecho, la PGJE indicó que personal a su cargo se trasladó a la altura del kilómetro 169+900 de la autopista donde confirmaron el hallazgo de dos personas ejecutadas a tiros, que más tarde fueron identificados como Alejandro R., de 21 años, y Luciano G., de 52.



La dependencia estatal señaló que ambas víctimas presentaban una herida producida por proyectil de arma de fuego.



El primer homicidio de esta semana se reportó en Morelia, donde una persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinada con arma blanca sobre la calle Ferrocarril de la colonia Jacarandas.



En el municipio de Ario de Rosales, corporaciones policiales localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la colonia Ramírez, de la cabecera municipal.



Horas más tarde, en la carretera que comunica al municipio de La Huacana, tres personas del sexo masculino también fueron encontradas sin vida con impactos de bala.



El mismo lunes, en el municipio de Santiago Tangamandapio, ciudadanos reportaron la localización de un cadáver maniatado y con impactos de arma de fuego en un camino que conduce de la cabecera municipal a la comunidad de La Cantera; con éste sumaron seis los homicidios perpetrados durante el lunes pasado.



El día martes 25 de julio, la PGJE confirmó el hallazgo de dos cuerpos mutilados en el municipio de Tangancícuaro.



Más tarde, en Uruapan, los ocupantes de un vehículo particular y un taxi se enfrentaron a balazos en las cercanías de la Clínica 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social, hecho que dejó una persona fallecida.



El miércoles, en el municipio de Cuitzeo, habitantes alertaron a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de un cuerpo que yacía en las orillas del lago, por lo que personal forense acudió para indagar el deceso. La víctima se encontró maniatada con heridas de arma punzocortante.



Ese mismo día, en la capital michoacana, una persona de la tercera edad ejecutó a tiros a un chofer del transporte público sobre la principal avenida.



En Uruapan una mujer de edad avanzada fue asesinada en su domicilio con un arma blanca, luego de que un grupo de asaltantes ingresaran a su domicilio para perpetrar el robo.



El jueves 27 de julio en Zamora, nuevamente fue localizado el cuerpo sin vida de un joven que presentaba heridas de bala y visibles huellas de tortura; mientras que en el municipio vecino de Sahuayo, otro joven de aproximadamente 25 años, fue encontrado sin vida en la colonia Valle Verde.





Un día después, de nueva cuenta en el municipio de Zamora, personal de la Procuraduría confirmó el hallazgo de mujer con huellas de tortura y las manos atadas; por la tarde, el cuerpo de un joven fue ubicado en una brecha de la comunidad Los Espinos.



En La Piedad, fue ubicado debajo de un puente denominado La Cavada el cuerpo de un hombre que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y el tiro de gracia.



Esa misma tarde del viernes, en las cercanías de la central de autobuses de Pátzcuaro fue encontrada una cabeza humana y dos manos al interior de una cubeta abandonada sobre la banqueta de una transitada calle. El cuerpo de la víctima aún no ha sido localizado.



En la región Tierra Caliente, un taxista del municipio de Múgica, fue atacado con disparos de arma de fuego, lo que causó su muerte casi de manera instantánea.



El sábado, sobre la carretera Huandacareo–Villa Morelos, una persona de aproximadamente 25 años fue encontrada sin vida, ejecutada con al menos tres impactos de arma de fuego.



Y, este domingo, en el Barrio San Pedro de la ciudad de Uruapan, un hombre de 33 años de edad fue asesinado con arma blanca en el interior de su vivienda.



Aunado a los dos cuerpos localizados cerca de la Autopista Siglo 21, en Múgica, otro cuerpo del sexo masculino fue localizado en un predio conocido como "Malpaís"; sin embargo, debido a su avanzado grado de descomposición, se desconoce las causas de su fallecimiento.