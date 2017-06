Guarderías de Hidalgo son alertadas del virus Coxsackie

HIDALGO(SUN)

Desde que inició la primavera los Servicios de Salud de Pachuca y la Secretaría de Desarrollo Social notificaron a estancias infantiles sobre un posible brote del virus Coxsackie, por lo cual de manera preventiva se les pedía que intensificarán las medias de limpieza, aseguró la responsable de la estancia infantil Dinci Dam en Pachuca, Anahí Magaña Ramírez.



En esta estancia que se localiza en la capital del estado, se atiende a 50 infantes y una de sus características es que hay menores con discapacidad. De acuerdo con Magaña Ramírez hasta el momento no han registrado ningún caso de este virus.



Dijo que al recibir la notificación, colocaron en el pizarrón de avisos la información referente a la enfermedad, de la cual la mayoría de los padres de familia nunca había escuchado hablar. "Nosotros les dijimos de que se trataba sin causar alarma, porque de repente si es de impacto las llagas en la boca y la garganta y el cuadro febril tan alto".



La encargada de esta guardería precisó que uno de los requisitos que pide la delegación de la Sedesol encabezada en el estado por Onésimo Serrano, para poder estar al frente de una estancia infantil es la capacitación continua en cuidados infantiles y médicos en la prevención de bacterias y virus o enfermedades como el coxsackie que se conoce también como enfermedad de manos, pies y boca.



Sin embargo señaló que ante la recurrencia del virus y sobre todo en niños que se ubican en estancias infantiles, se han redoblado las medias de vigilancia y preventivas. A la entrada de la guardería se han colocado los filtros donde se les revisa desde el pañal, las manos, uñas, así como también que no registren algún cuadro de enfermedad.



Síntomas como escurrimiento nasal, fiebre y molestia general amerita una revisión médica o bien que no sea aceptados y regresados a sus hogares para que el lugar no se convierta en un foco de infección. Anahí Magaña refiere también que están pendientes de que el material didáctico que manejan mal niños no se lo lleven a la boca y de ser así, ya no se comparte con el resto de los menores.



Mencionó que en el caso del personal al estar en contacto con los infantes, quienes en algunos casos usan pañal, se utiliza el lavado continuo de manos y gel antibacterial.



En el caso de las guarderías de Sedesol en Hidalgo se tienen 217 en 62 municipios y de las encargadas 106 han sido certificados como promotoras de la salud.