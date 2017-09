Aclara CNS que no tuvo reporte de abuso sexual en caso de voluntarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de Seguridad aclaró que la Policía Federal no tuvo reporte de algún tipo de abuso sexual cometido contra los voluntarios católicos que fueron agredidos en plena carretera por un grupo armado que los despojó de celulares y dinero en efectivo cuando regresaban de dejar víveres para los damnificados del sismo.



En una nota informativa, la CNS precisó también que los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre a las 02:35 horas, en la carretera Amozoc-Perote, en el estado de Puebla, donde la Policía Federal al estar realizando sus patrullajes a la altura del kilómetro 84 detectó tres vehículos detenidos por una ponchadura de llanta.



Dichos vehículos, señaló, regresaban de dejar víveres de las ciudades de Jojutla, Morelos, e Izúcar de Matamoros, Puebla.



En el lugar de los hechos, detalló la dependencia, se tiene contacto con un grupo de jóvenes, quienes relataron que fueron atacados y asaltados por varias personas armadas que salieron de entre los matorrales despojándolos de teléfonos celulares y dinero en efectivo, uno de ellos mostraba heridas leves por rozón de arma de fuego y otros golpes diversos.



"En ese momento no refirieron ningún tipo de abuso sexual", afirmó.



Señaló que tras el lamentable incidente, los jóvenes fueron auxiliados y trasladados a la caseta de Las Vigas, kilómetro 123, donde fue resguardado uno de los vehículos, y posteriormente llevados hasta la ciudad de Xalapa, Veracruz, para recibir la atención médica correspondiente, donde decidieron en ese momento no presentar denuncia alguna.



Indicó que en todo momento la Policía Federal les brindó la ayuda necesaria y se dio seguimiento al caso. Además se reforzó la protección y seguridad en la zona.



La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, pone a disposición de la ciudadanía los números 088 o 9-1-1, así como la aplicación PF Móvil disponibles las 24 horas, para solicitar apoyo o denunciar algún ilícito.