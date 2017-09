Desconocidos toman control del centro de acopio de la UNAM

(GH)

La Universidad Nacional Autónoma de México informó en un comunicado que un grupo ajeno a la institución expulsó del centro de acopio del Estadio Olímpico a su personal, con el argumento de que no hay transparencia en la entrega de los recursos.



"Durante la noche de ayer, un grupo de personas se sumó a las labores de acopio y clasificación que decenas de voluntarios venían realizando de días atrás. Horas después, ese grupo simuló llevar a cabo una asamblea en el interior del estadio, en la que determinó que nuestro personal de las direcciones general de Atención a la Comunidad, y de Servicios Generales y Movilidad abandonara el recinto, argumentando falta de transparencia en el destino de la ayuda", reza el mensaje de la UNAM.



Personal de la Universidad declaró que, debido a la situación, las tareas de acopio, clasificación y distribución se han visto afectadas.



Además, agregó que: “la Universidad no está en condiciones de supervisar, a partir de ahora, el destino que tengan los bienes y suministros provenientes de la sociedad”.



Mensaje íntegro:



El acopio y envío de ayuda a las zonas más necesitadas del país mostró la solidaridad y la capacidad de organización de la comunidad universitaria desde los momentos posteriores a los sismos. La respuesta que de manera voluntaria tuvieron la sociedad y nuestros profesores, alumnos y trabajadores fue formidable.



En el Centro de Acopio del Estadio Olímpico Universitario fueron recibidas casi 900 toneladas de ayuda, mismas que se clasificaron y canalizaron, con eficiencia y transparencia, a las poblaciones más necesitadas de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y a 23 sitios de la Ciudad de México.



Elementos del Cuerpo de Protección Civil de la Universidad permanece en el inmueble, pero las tareas de acopio, clasificación y distribución se han visto afectadas.



Es por esta razón que la Universidad no está en condiciones de supervisar, a partir de ahora, el destino que tengan los bienes y suministros provenientes de la sociedad.



Congruente con su vocación de transparencia y rendición de cuentas, la Universidad informa a la población sobre los montos de ayuda captados en el Centro de Acopio del Estadio Olímpico Universitario, así como de los sitios a los que fue canalizada, durante la semana del 20 al 26 de septiembre:



Total de acopio: 892.60 toneladas

Viajes: 606

Periodo: 20 al 26 de septiembre de 2017