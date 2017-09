Temblor provoca alarma en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un nuevo sismo volvió a causar pánico en la Ciudad de México. Pese a que fue casi imperceptible, el movimiento telúrico espantó a los capitalinos.



El Sismológico Nacional indicó que se registró ayer un sismo de 6.1 de magnitud, con epicentro en la Unión Hidalgo, Oaxaca, el cual fue perceptible de manera ligera en diversas zonas de la Ciudad de México.



Aunque en un principio se informó magnitud de 6.4, con epicentro al norte de Ixtepec, Oaxaca, posteriormente fue ajustado.



El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tuiteó que se activaron los protocolos de revisión y no se reportan daños.



Diversos inmuebles fueron desalojados y se suspendieron labores en zonas dañadas por sismo del martes pasado.



“Por protocolo y ante la activación de la alerta de hoy, se suspende actividad en las zonas afectadas por el sismo del 19 de Sep. en la #CDMX”, tuiteó el Secretario de Protección capitalino, Luis Felipe Puente.



En Guerrero, Veracruz, Estado de México, Tabasco y Puebla, fue perceptible ligeramente y tampoco se reportan daños.



Al activarse la alerta, alrededor de las 7:55 horas, la mayoría de las personas salió de forma inmediata de viviendas y edificios, ante el temor de que fuese una réplica fuerte del último sismo del 19 de septiembre.



En la Colonia Doctores, Raúl estaba a punto de bañarse cuando escuchó la sirena, se cubrió con una toalla y abandonó su departamento, ubicado en Doctor Vértiz, esquina con Río de la Loza.



“La verdad ni la pensé, en cuanto escuché la alerta agarré la toalla y vámonos para afuera, me iba a bañar para ir a trabajar. No lo sentí, pero con lo qué pasó uno está ciscado”, comentó.



“Estaba durmiendo, pero oí la alerta y agarré a mi hijo, en chiquito con una cobija y nos bajamos rápido, no fuera a ser como el del martes”, dijo María Eugenia, una vecina de Azcapotzalco.



Tras el sismo, helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública hicieron un sobrevuelo sobre para ubicar si había zonas dañadas en la Capital.