Esperan llegue ayuda a Jojutla

TIJUANA, Baja California(GH)

Después de cuatro días del sismo del pasado 19 de septiembre, toda la atención se ha volcado hacia la Ciudad de México sin embargo existen pueblos con graves afectaciones que necesitan apoyo, como lo es el municipio de Jojutla.Dicha ciudad es una de las mas afectadas del estado de Morelos, y sus pobladores se sienten olvidados por la autoridad por lo que solicitan que lleguen víveres a los sitios en crisis.El lugar se encuentra a dos horas de distancia de la Ciudad de México, cuando uno llega lo primero que puede observar es el edificio colapsado del Palacio Municipal, el cual, perdió parte de su infraestructura.Mientras uno camina dentro de las calles del lugar puede observar automóviles destruidos, negocios con ventanas rotas y casas que están apunto de colapsarse.Las familias están afuera de sus hogares pidiendo ayuda o algo para poder comer.Tal es el caso de la señora María, quien aseguró que no están dejando entrar la ayuda.“Aquí necesitamos comer, víveres pero no tenemos nada, hemos escuchado que el Gobernador está agarrando las cosas, si es gente que nos está mandando para unos días de comer que nos lo manden”, declaró.Aseguró que desde el pasado 19 de septiembre ninguna autoridad se ha acercado con su familia a pesar que una de sus sobrinas se rompió una pierna tras el desastre natural.“Esperemos que se les mueva el corazón”, dijo la señora con la voz quebrantada, ya que a lo mucho le han dado papel de baño y un poco de médicamente.El centro del municipio fue el punto mas afectado en donde decenas de casa se vinieron abajo, y aunque hay personal militar trabajando es la ciudadanía la que sigue saliendo a las calles para retirar escombros.En situación similar se encuentra la señora Sofía García, quien a pesar que perdió unas bardas de su casa, le está dando asilo a familiares que perdieron su hogar.“Se necesita mucha ayuda, más para los que no tienen nada y tienen que levantar sus casas, a lo mejor los primeros días llegó algo pero ahorita no lo hay”, manifestó.La situación se complica para muchas familias porqué los lugares en los que trabajan están dañados o perdieron al sostén del hogar.Mientras que María de Jesús Trujillo y su mamá, María del Pilar Romero se encuentran preocupadas porque sus viviendas tienen fuertes daños y no tienen a donde irse, inclusive han tenido que dormir en la calle por el miedo a un colapso.Romero tendrá que dejar su casa en donde vivió por 70 años debido a que en cualquier momento puede caer, por lo que piden apoyo de la autoridad para moverse, ya que debido a su edad avanzada ya no puede caminar.