Tras dos años, declara líder del SNTE por caso Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de dos años, el presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, finalmente declaró en el juicio por lavado de dinero que se le sigue a su antecesora, madrina política y antigua mentora, Elba Esther Gordillo Morales.



Por más de seis horas consecutivas, Díaz de la Torre rindió su declaración en calidad de testigo en el juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Reclusorio Preventivo Oriente.



De acuerdo con el área de comunicación social del sindicato, Díaz de la Torre se presentó a declarar “solo”, sin su abogado, puesto que iba en calidad de testigo.



La diligencia se celebró a puerta cerrada y se le citó para interrogarlo sobre si fueron o no legales las transferencias por mil 978 millones de pesos que se le depositaron a Elba Esther Gordillo Morales cuando era presidenta del sindicato y Díaz de la Torre, integrante del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas.



El ex secretario general de la sección 16 de Jalisco y quien fue elegido secretario general del sindicato en junio de 2011, en sustitución de Rafael Ochoa, convirtiéndose en brazo derecho y hombre de todas las confianzas de Gordillo Morales.



Desde 2014, el juez Alejandro Caballero Vértiz lo había llamado para que presentara su testimonio en el caso de Gordillo. La “maestra” ya sólo enfrenta el cargo de lavado de dinero y es este, precisamente, el que la ha mantenido en prisión.



Gordillo Morales fue encarcelada en 2013; en meses pasados, su defensa ha presentado una serie de recursos de amparo para que pueda enfrentar su proceso en prisión domicilaria, pero esto no se ha logrado. Permanece internada en el hospital María José Roma, en la colonia Roma Norte.



En tres ocasiones previas a esta, Díaz de la Torre debía presentar su testimonio ante el juez: el pasado 23 de febrero cuando la audiencia se canceló puesto que no se presentó el abogado de “la maestra”, Marco Antonio del Toro; el 30 de marzo el juez canceló la diligencia por la ausencia de una testigo protegida; mientras que el 26 de abril Díaz de la Torre canceló su comparecencia puesto al argüir un problema de salud, el profesor es asmático.



De acuerdo con personal del sindicato que acompañó a Díaz de la Torre en esta nueva diligencia, la sesión se suspendió alrededor de las 17:30 horas después de que la maestra solicitó un receso para tomar sus alimentos. En este tipo de diligencias no es posible realizar recesos, por lo que el encuentro tuvo que ser suspendido.



Gordillo Morales cumplió 72 años el 6 de febrero y presenta un cuadro clínico que incluye 10 enfermedades como hepatitis viral tipo C, hipertensión arterial sistemática, secundaria a la insuficiencia renal moderada, dos aneurismas saculares en el cerebro, y desde hace años sólo tiene un riñón después de haberle donado el otro a su primer esposo.