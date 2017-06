Necesario fortalecer investigación sobre mariguana: Narro

(SUN)

México debe robustecer la investigación científica, que permita mejorar las políticas públicas que norman el uso medicinal de la marihuana, afirmó José Narro Robles, secretario de Salud, al presentar el libro "Bioética y salud pública en la regularización de la mariguana".



El funcionario reconoció que es un tema complejo, sensible y delicado, en el que los debates que se han realizado dentro de las instituciones, contribuye a avanzar en la materia, pues aseguró que esas diferencias han ayudado al progreso que el País necesita.



Aseguró que para quienes estudian y se involucran en la generación de políticas públicas sobre el uso de la mariguana con uso medicinal, el volumen servirá como referencia bibliográfica, ya que se requieren documentos que reglamenten debidamente lo que se ha establecido.



Narro Robles expresó que México es un País grande, donde se deben resolver las diferencias a través de la razón, del diálogo, del uso del conocimiento y de su transformación en políticas públicas.



Por su parte, Ruiz de Chávez indicó que esta obra fue el resultado de las actividades que llevó a cabo dicha Comisión, como parte del programa Bioética y salud pública en la regulación de la mariguana, con la finalidad de atender el compromiso de la Secretaría de Salud.



Mencionó que con este trabajo se debe reconocer la importancia de los últimos acontecimientos que han sucedido en México respecto a la regularización de la mariguana, ya que no sólo representan las últimas disposiciones legislativas, sino también la concreción de un ejercicio de buena gobernanza orientado por la evidencia científica.



Explicó que con la nueva política se dejó de lado el prejuicio y el temor infundado, además de que se fortaleció la práctica de la medicina, se redujo el daño y se protegieron los derechos humanos.



El comisionado señaló que esta publicación contribuirá al desarrollo de un marco regulatorio en México que garantice la protección de la salud de la población, así como el fomento de la investigación con cannabinoides, con estricto apego a estándares éticos internacionales, además de sensibilizar sobre los riesgos del consumo de esta droga.



En su intervención, la directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, María Elena Medina-Mora Icaza, declaró que hay un consenso de que se debe avanzar y encontrar un nuevo paradigma, pero reconoció que aún no se ha logrado este objetivo, muchas veces por falta de información.



También consideró fundamental tomar en cuenta que este problema no solo es un tema de salud, sino un problema que tiene múltiples dimensiones interrelacionadas: oferta-demanda, contexto y políticas públicas.