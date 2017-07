Duarte es enviado a reclusorio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Luego de ser extraditado de Guatemala, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ingresó la tarde de este lunes al Reclusorio Norte para ser puesto a disposición del juez federal que ordenó su aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.



En punto de las 14:30 horas, el ex Gobernador fue ingresado por la aduana del centro penitenciario en un convoy de 11 camionetas de la Agencia de Investigación Criminal que lo trasladaron desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



La PGR solicitó al juez de control Gerardo Moreno García que lleve a cabo la audiencia de imputación contra Duarte de Ochoa.



El 14 de octubre pasado, el juez Moreno García ordenó la captura de Duarte por delincuencia organizada y lavado de 439 millones de pesos en la causa penal 97/2016.



En este expediente se le imputa desviar recursos del erario veracruzano a través de contratos simulados que se asignaron a empresas “fantasma”.



El dinero fue usado para comprarle a precios inflados varios terrenos en Campeche a Moisés Mansur Cisneyros y Alfonso Ortega, presuntos prestanombres de Duarte.



Ambos usarían los recursos de la venta para adquirir el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, el cual ya fue decomisado.



En su comparecencia ante la autoridad judicial, el ex Gobernador tendrá la oportunidad de declarar lo que a su derecho convenga o guardar silencio.



También tiene la posibilidad de pedir la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para que le determinen si es o no vinculado a proceso.



El juez Moreno García debe determinar la prisión preventiva que la Constitución la prevé en forma oficiosa para el delito de delincuencia organizada.



Finalmente, en la audiencia de imputación el juzgador también definirá la prisión en la que será internado, que puede ser el Reclusorio Norte o un penal Federal de alta seguridad, como el del Altiplano.





Habla abogado de Duarte



Marco Antonio del Toro, abogado de Javier Duarte, dijo estar convencido de la plena inocencia de su cliente porque el expediente que la PGR integró en su contra carece del más mínimo sustento.



Al arribar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el también defensor de Elba Esther Gordillo dijo que la PGR ha abusado de las figuras penales de delincuencia organizada y lavado de dinero.



“Yo me baso en los expedientes y el expediente denota su plena inocencia.



“Pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en ramas que no corresponden y así lo haremos valer a lo largo de este juicio, en donde demostraremos que una a una de las imputaciones no tienen el más mínimo sustento”, afirmó Del Toro.