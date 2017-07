Reportan 37 mujeres embarazadas con zika en SLP

SAN LUIS POTOSÍ(SUN)

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí reportó tener registradas 37 mujeres embarazadas con zika y 19 personas más infectadas por el mismo virus en lo que va del año, la mayoría de ellas en la Huasteca Potosina.



El doctor Fernando Hernández Maldonado, jefe del Departamento de Vigilancia, Urgencias Epidemiológicas y Desastres, explicó que en ninguna de las pacientes gestantes se diagnosticó malformación en el producto.



El funcionario de la Secretaría de Salud señaló que a las embarazadas se les brinda un seguimiento del desarrollo de sus bebés hasta el momento del nacimiento, para que no corran ningún riesgo.



“Hasta el momento no se ha tenido ninguna complicación en las embarazadas que han sido detectadas con el virus, y sus bebes se encuentran sanos”, puntualizó.



En 2016 se identificaron 20 casos de mujeres embarazadas con zika, y de ellas ninguna tuvo complicación al momento del nacimiento del bebé.



Hernández Maldonado informó que de enero a la fecha se han presentado 43 casos de dengue y se sigue sin la presencia de chikungunya en el estado.



LLAMAN A VACACIONISTAS A PROTEGERSE



En San Luis Potosí, la zona media y la Huasteca son las regiones con mayor riesgo para presentar enfermedades transmitidas por vector (mosquito), por lo que el funcionario pidió a los paseantes extremar precauciones y no tirar en parajes naturales y carreteras botes, botellas, bolsas de pan o papas para evitar criaderos de dengue, zika y chikungunya.



El titular de Vigilancia, Urgencias Epidemiológicas y Desastres recomendó a la población que en caso de viajar a lugares tropicales o visitar la zona huasteca en este periodo vacacional, se utilice repelentes, playeras de manga larga y pantalones.



“El virus de zika sigue circulando tanto en el estado como en el País”.



El zika tiene características muy específicas en las cuales pueden empezar a presentar: fiebre, ronchas en el cuerpo e inclusive conjuntivitis, por lo que se debe acudir a solicitar atención médica y no automedicarse, al momento que estos síntomas se presenten.