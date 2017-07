Colapsa techo de escuela primaria en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El techo de la escuela primaria Miguel Serrano, ubicada en República de Cuba número 95, se desplomó debido a que las lluvias reblandecieron el piso donde se hallaban dos tinacos.



Según explica la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, se trata de un aula muy pequeña del segundo piso, cuyo techo se venció alrededor de las 3:00 horas de la madrugada.



No se reportaron heridos, pero se suspendieron las clases, agregó. Cabe mencionar que el plantel no pertenece al programa "Escuelas al CIEN".



Según explica el gobierno federal, en el programa se invierten 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) con el objetivo de apoyar a 33 mil planteles de 2 mil 11 municipios del País.



Por su parte, la Directora Territorial del Centro Histórico en Cuauhtémoc, Tania Argumedo, acusó al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, de no atender a esa primaria, ubicada muy cerca de la sede de la misma SEP, localizada en la calle República de Argentina.



También vía Twitter, el Coordinador Territorial Interno de la Delegación Cuauhtémoc, Gilberto Encinas, informó que se atendía ya la contingencia. “Todo bajo control”, escribió.