Javier Duarte ya está en el Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, arribó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte para comparecer, por primera vez, ante un juez penal mexicano.



El ex mandatario llegó al Centro de Justicia Penal Federal acompañado por un dispositivo de seguridad compuesto de 10 motocicletas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y 11 camionetas de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).



Luego de un viaje de más de dos horas desde Guatemala a la CDMX, el avión en el que fue trasladado el ex mandatario aterrizó en suelo mexicano a las 12:18 horas en el hangar de la Procuraduría General de la República ubicado en el Aeropuerto Internacional capitalino.



Conforme a los protocolos, fue sometido a la revisión médica de ley y notificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno, ante quien fue puesto a disposición para escuchar la imputación que la PGR formule en su contra por los supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.



Por su parte, el abogado Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa de Duarte de Ochoa dijo que hasta el momento se desconoce si el ex mandatario permanecerá en el Reclusorio Norte.



Agregó que Karime Macías, esposa del priista, está enterada y al pendiente del proceso de su marido y que "como siempre, cuenta con su apoyo", descartó que se presente a las diligencias.



Finalmente, afirmó que este lunes la jornada será larga pero que confía en la inocencia de su cliente.



"Demostraremos una a una que las imputaciones no tienen el mínimo sustento. Yo me baso en los expedientes, y el expediente denota su plena inocencia", dijo.



Javier Duarte también es requerido por un juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Xalapa, Veracruz; quién emitió dos órdenes de aprehensión en su contra por incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.



El pasado 26 de abril el gobierno del estado de Veracruz se añadió a la extradición solicitada por la PGR, institución que presentó formalmente el requerimiento el 2 de junio pasado tanto en lo que se refiere por la causa penal número 97/2017 del fuero federal como la del fuero común.



El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México el pasado 4 de julio en Guatemala en donde estuvo recluido en un cuartel militar de la capital guatemalteca donde habilitaron un área como cárcel para reos de alto perfil.



Fue detenido el pasado 15 de abril en un hotel turístico en Guatemala. El ex gobernador estuvo prófugo 185 días, desde el 13 de octubre de 2016, cuando un juez dictó una orden de aprehensión en su contra.



El político renunció a su cargo en octubre del año pasado, un mes y medio antes de terminar su mandato.