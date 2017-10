Encuentran calcinado a ex presidente del PRD en Chilapa, Guerrero

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

El ex presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ranferi Hernández Acevedo, fue calcinado dentro de su camioneta junto con su esposa y su suegra, la noche de ayer sábado en la carretera Ahuacuotzingo-Chilapa, en la región Centro de Guerrero.Hernández Acevedo era de los ex presidentes del PRD que promovían la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, para la elección del siguiente año.De acuerdo a reportes de sus familiares, desde las 5:20 de la tarde del sábado perdieron comunicación con el ex dirigente. A esa hora, Hernández Acevedo salió de Ahuacuotzingo rumbo a Chilapa.Fue hasta los primeros minutos de este domingo, cuando se ubicó una camioneta calcinada con cuatro cuerpos en su interior.Los familiares del ex dirigente acudieron al lugar y reconocieron los cuerpos de Hernández Acevedo, su esposa, su suegra, de 94 años de edad, y su chofer.De acuerdo con un reporte de la Policía Estatal, dos cuerpos estaban en la cajuela de la camioneta, y otro en la parte trasera de un asiento.El secretario general del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Abel López Rosas, los identificó como Ranferi Hernández, Lucía Hernández Dircio, Juana Dircio y el chofer, y los familiares se llevaron los cuerpos, sin permitir que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo.El municipio de Ahuacuotzingo forma parte de esa región que se disputan desde hace tres años, los grupos delictivos "Los Rojos" y "Los Ardillos", donde han dejado más de 150 personas desaparecidas y más de 300 muertas.En 1995, Hernández Acevedo fue de los más críticos con el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, por la masacre en el poblado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.Después como diputado local enfrentó al entonces gobernador interino, Ángel Aguirre Rivero, a quien acusó de hostigarlo, hasta se vio obligado a dejar el país y se exilió en Francia.En los últimos años, Hernández Acevedo se dedicaba a la gestión a través de su organización social y a la promoción de López Obrador como candidato presidencial de Morena en alianza con el PRD.