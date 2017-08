Trasladan a Washington a policía que participó en detención de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un alto funcionario de la policía en México que participó el año pasado en la captura del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán fue transferido por seguridad a Washington, donde se desempeñará en la embajada mexicana, dijeron dos fuentes, a través de Reuters.



El ex funcionario del estado Sinaloa fue nombrado en 2016 como enlace de la policía de México con Washington, según el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y las fuentes.



La transferencia del oficial a Washington fue dada a conocer como una promoción a su trabajo, pero se debió principalmente a los temores por su seguridad y la de su familia, dijeron las dos fuentes.



Los homicidios y otros hechos violentos se dispararon en Sinaloa a raíz de la detención de Guzmán, tanto por las tensiones dentro del cártel que tenía a su mando como por las incursiones de otras bandas criminales.



El ex agente policial no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios y el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió preguntas a la fiscalía, que no respondió a las solicitudes de información.



"El Chapo" fue capturado en México en enero del año pasado, seis meses después de haber escapado de una prisión de alta seguridad en el centro del país a través de un impresionante túnel y fue extraditado a Estados Unidos a inicios de 2017.



La semana pasada, el ex líder del cartel de Sinaloa contrató a un abogado conocido por haber defendido exitosamente al hijo del jefe de la mafia neoyorquina John Gotti.