Suben 20% casos de zika en embarazadas en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México los casos de zika confirmados en mujeres en periodo de gestación incrementaron un 20% en la última semana. De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología, hasta el 9 de septiembre se registraron 208 nuevos casos de esta enfermedad en embarazadas.



Las entidades con más casos de este tipo son Chiapas, Guerrero y Veracruz con 339, 333 y 126 contagios respectivamente, sin embargo en las primeras entidades sólo aumentaron 1 y 10 casos por estado mientras que Veracruz reportó a 65 mujeres embarazadas con zika.



Quintana Roo también registró un incremento de impacto ya que en una semana se sumaron 37 mujeres gestantes portadoras del virus y Nayarit se agregó a esta lista con la primera mujer en estado de preñez de esta comunidad con la enfermedad.



La Secretaría de Salud federal dio a conocer que el aumento de contagios de zika a nivel nacional fue de 394 casos.



Veracruz lidera la lista con 680 casos, 173 más de los que reportó hace siete días. En este lapso en Oaxaca se reportaron 73 pacientes más con el virus alcanzando 429 personas con zika.



A las futuras madres se les recomienda usar blusas de manga larga, pantalón y repelente para evitar el contagio de esta bacteria.



Aunque en el País no se ha reportado ningún caso de microcefalia y han nacido bebés completamente sanos a pesar de que sus madres contrajeron la bacteria durante el embarazo se mantiene una vigilancia constante.



Hay que recordar que las mujeres que se infectan del virus en esta etapa corren el riesgo de que el infante nazca con malformaciones o microcefalia (cabeza más pequeña de lo normal).



Autoridades de salubridad han informado que sólo se puede hacer un diagnóstico de zika con microcefalia hasta la semana 28 de embarazo por ultrasonido.



Actualmente no existe una vacuna o medicamento que evite la infección por el virus del zika, dengue y chikungunya por eso como medida preventiva se recomienda lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente en el que se acumule agua y en dónde los moscos se puedan reproducir.



De igual manera se aconseja mantener puertas y ventanas cerradas y colocar mosquiteros. Tapar o tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilicen, barrer y mantener en orden todos los espacios comunes.