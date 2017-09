Estudiante tiene 3 días desaparecida tras abordar un Cabify en Puebla

PUEBLA (SUN)

A tres días de la desaparición de una joven estudiante de la Universidad Popular Autonóma del Estado de Puebla (UPAEP), tras haber abordado una unidad de la empresa Cabify, autoridades del colegio, familiares y amigos demandaron redoblar esfuerzos para ubicarla.



La joven Mara Fernanda Castilla Miranda, de 19 años años de edad, desapareció desde el viernes pasado luego de abordar una unidad de dicha compañía.



A través de redes sociales se ha realizado una intensa campaña de búsqueda con la difusión de información y con los hashtags #MaraCastilla y #Cabifyresponde; en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) llamó a declarar a varios personajes, entre ellos al chofer de la unidad.



Las primeras indagatorias señalan que Mara Fernanda estuvo conviviendo en un bar de Cholula con amigos desde el jueves y el viernes en la madrugada solicitó un auto de alquiler para que la llevara a su casa, ubicada en un fraccionamiento de San Andrés Cholula, zona conurbada a la capital poblana.



Sin embargo, las cámaras de videovigilancia y según los familiares, detectaron la llegada del auto al domicilio donde vive la joven, a un costado de la Recta a Cholula, pero ella no descendió y después la unidad se retiró del lugar.



El conductor de la empresa declaró ante la FGE y a las pocas horas fue puesto en libertad; en tanto, Cabify presentó el detalle del viaje y datos adicionales que permitan la localización de la joven.



El director general de la empresa en México, Alejandro Sisniega Pérez, declaró a medios locales que el chofer llevaba un mes de haber sido contratado y explicó que contaba con toda su documentación en regla.



“Estaba dado de alta en la plataforma, sus papeles están en regla y cumplió con todo el proceso de captación de nosotros y que piden las autoridades y llevaba alrededor de un mes trabajando con nosotros”, señaló Sisniega.



En un comunicado de prensa difundido hoy, la empresa aseguró que siempre ha colaborado con las autoridades, pero se excusó en no poder otorgar información para no entorpecer las indagatorias de las autoridades.



El director general de Vinculación de la UPAEP, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, pidió a las autoridades acelerar las investigaciones y reveló que la institución ha brindado todo el apoyo a la familia de la estudiante y que entregaron toda la información solicitada por la Fiscalía para poder dar con el paradero de la joven.



"Estamos en contacto con las autoridades, el rector ha exigido que este problema de la inseguridad se resuelva, también vemos que hay voluntad política y queremos que los estudiantes tengan garantizada su seguridad y aquí se ha reforzado, pero lo importante es que este problema se vaya eliminando", finalizó, Sánchez Díaz.