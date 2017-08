Transportistas no respetan a las personas con discapacidad

TIJUANA, Baja California(GH)

Las personas con discapacidad son las más reciben un mal servicio por parte chóferes de taxis y camiones de las diferentes transportistas de Tijuana.



Así lo comprobó la subdirectora de la asociación civil Generación PRIISMA, Yolanda Torres Franco, quien es una de las miles de personas padece discapacidad visual parcial (DV) y para quien es complicado utilizar el transporte público.



“Es realmente difícil usarlo. El hecho de que esté esperando un transporte y adivinar cuándo viene, pues es algo muy difícil. Algunos chóferes sí se detienen y me dicen hacia dónde van, pero otros en cuanto yo les pregunto a dónde van, arrancan, ni siquiera me responden”, expuso Torres Franco.



Las rutas que más utiliza son la 5 y 10, Insurgentes y Zona Centro, en las cuales aborda camiones que cuentan con barras computarizadas que detectan al pasajero para que el chófer dé el boleto y se lo cobre.



“En estas situaciones es difícil abordar, porque el espacio es muy reducido y las personas con discapacidad somos de movimientos lentos, y si las barras pitan varias veces el chófer quiere cobrar hasta tres boletos”, contó la subdirectora de la AC.



Y agregó que “me ha tocado ver cómo regañan a las personas de la tercera edad que suben lento. Yo entiendo que es su trabajo, pero eso no les da derecho a que le estén gritando a la gente, pues también suben niños, mujeres embarazadas, que también les cuesta mucho subir”.



Asimismo, Torres Franco declaró que los chóferes no hacen caso de las indicaciones para bajar del transporte público.



“Me ha sucedido que he pedido la bajada en un lugar especifico y me dejan una cuadra después. Y eso es muy complicado porque me desubico, porque las personas con discapacidad visual realizamos un mapa mental y si no reconocemos las banquetas fácilmente nos desubicamos. Muchas veces la accesibilidad de las calles o banquetas es mala, pues hay puestos ambulantes que nos estorban y nos los podemos esquivar”.



Finalmente, Yolanda Torres Franco comentó que aún hace falta un trabajo verdadero de conciencia para lograr una sociedad incluyente.