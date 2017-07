Pulcra, investigación del caso Lesvy, asegura PGJ

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) afirmó que la investigación de la muerte de Lesvy en Ciudad Universitaria es pulcra, ante los reclamos de familiares quienes cuestionaron los resultados finales.



La dependencia informó esta semana que según su investigación, la joven se ahorcó con el cable de una cabina telefónica en presencia de su novio, quien pudo actuar y evitar la muerte, pero no lo hizo, por lo que está detenido.



En entrevista, el procurador en funciones, Edmundo Porfirio Garrido, aseguró que la investigación empezó bajo el protocolo de feminicidio, por lo que investigación se realizó con perspectiva de género.



Aseguró que el expediente está debidamente trabajado. El proceso, dijo, fue institucional e interinstitucional.



“Esta acreditado el homicidio simple doloso, el juez ya nos dio la orden de aprehensión”.



“La Procuraduría General de la República (PGR) intervino, el Servicio Médico Forense también intervino, se hizo una investigación puntual que tiene elementos suficientes y que tiene una orden de aprehensión, vamos a esperar a la audiencia que será el lunes”.



Refirió también que habrá una etapa complementaria de la investigación, en la que las víctimas podrán aportar sus elementos.



Sobre el tema de los tuits emitidos por la misma Procuraduría, en la que revictimizan a Lesvy, el procurador en funciones, dijo que la Comisión de Derechos Humanos ya tomó cartas en el asunto.



Edmundo Porfirio Garrido no dio más detalles del tema debido a la medida precautoria de la propia Comisión, en la que se solicita no dar información puntual del caso por respeto a las víctimas.



No obstante, aclaró, los familiares tuvieron acceso “a todo” incluyendo a las cámaras de seguridad, cuyas grabaciones son de varias horas de video de diferentes circuitos cerrados.



La Secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado, coincidió en que no se pueden dar detalles del caso pues está en proceso de investigación.



“La audiencia es el lunes. Estamos obligados a no dar la información hasta que no la sepan en totalidad las víctimas”, dijo brevemente la funcionaria.



El caso de Anthony



En el tema del niño Anthony, a quien encontraron golpeado y desnutrito en una casa de la delegación Gustavo A. Madero, el procurador en funciones Edmundo Porfirio Garrido aseguró que esperan la información de la Fiscalía de Guerrero, estado en el que encontraron al hermano del pequeño.



“Ese es un tema que debe atender la Fiscalía de Guerrero y ellos ya tomaron conocimiento, el niño está en buen estado. Estamos esperando a que Asistencia Jurídica Internacional nos pueda dar información, la Embajada (de Estados Unidos) ha trabajado con nosotros”.



Refirió que el niño Anthony se recupera de su problema de desnutrición.