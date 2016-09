Oficializa Peña salida de Videgaray en Hacienda; entra Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto anunció de forma oficial la salida del secretario de Hacienda, Luis Videgaray , luego de que éste presentó su renuncia de forma personal.Durante el evento, Peña destacó y agradeció a Videgaray su labor al frente de la Secretaría. "Ha sido clave en la reforma financiera y reconozco su labor en diversas políticas públicas".En un mensaje desde la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto anunció que el cargo será ocupado por el hasta ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade Kuribreña.Al frente de la Sedesol quedará a cargo Luis Enrique Miranda Nava, ex subsecretario de Gobernación.Esta mañana, la vocera de Hacienda, Claudia Algorri, adelantó la información de la salida de Luis Videgaray ; asimismo indicó que el funcionario no ocuparía ningún cargo público. José Antonio Meade ya ocupó la titularidad de Hacienda de septiembre de 2011 hasta el final de la administración del ex presidente Felipe Calderón , en 2012.