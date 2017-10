Renuncia Margarita Zavala al PAN

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

Margarita Zavalata entregó a la dirección nacional del PAN su renuncia al partido.De acuerdo con el equipo de la ex primera dama, Zavala entregó su renuncia a su militancia en las oficinas de Acción Nacional, y esta tarde ofrecerá un mensaje.Esta tarde, Ricardo Anaya, líder del partido, llamó hoy a dialogar a la ex primera dama, quien busca la candidatura a la Presidencia de México, para "preservar la unidad" de esa fuerza política.Anaya pidió a Zavala, "un último esfuerzo de diálogo sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN".En un video publicado en Twitter, Anaya dijo "la división del PAN solo le sirve al PRI ."La división del PAN no le conviene a México", agregó.En respuesta, Zavala culpó a Anaya del a división en el PAN."Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos", reviró.Zavala es abogada de profesión y militante desde hace décadas.