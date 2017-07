CDMX: Rescatan a león de azotea en la Merced Balbuena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rescatamos a un león en la #CDMX, todo se concretó por una llamada anónima. Ocurrió en la Merced Balbuena #PolicíaCDMX pic.twitter.com/zzEz4r2nMb — SSP CDMX (@SSP_CDMX) 6 de julio de 2017

#VIDEO 👮🏻🦁Policías de la Brigada Animal rescataron a este león que se encontraba en la azotea de un inmueble en la Merced Balbuena pic.twitter.com/QxgNjxLxb5 — SSP CDMX (@SSP_CDMX) 7 de julio de 2017

Un león africano fue asegurado en la azotea de un edificio en la colonia Merced Balbuena, debido a que sus propietarios no acreditaron la legal procedencia del felino ni las condiciones de trato digno y respetuoso hacia el ejemplar, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).En coordinación con elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, personal de la Profepa atendió denuncias ciudadanas en redes sociales sobre las malas condiciones de atención y cuidado de un ejemplar de león en una pequeña jaula de malla ciclónica en una azotea.Por lo anterior, inspectores federales de la dependencia federal y de la Delegación de la Zona Metropolitana del Valle de México, constataron las malas condiciones de encierro donde se encontraban el ejemplar de león macho, de aproximadamente un año de edad.Se observó también que no se contaba con las condiciones de seguridad necesarias tanto para salvaguardar la integridad de las personas como las del propio ejemplar.De igual forma se verificó que carecía del espacio necesario acorde a su especie, ambientación adecuada, así como las condiciones que aseguraran un trato digno y respetuoso.De acuerdo con la dependencia, el dueño del felino no presentó la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente, ni el plan de manejo autorizado en donde se aceptará que la dieta del ejemplar sería proporcionada mediante alimento vivo.El león africano (Panthera leo) es una especie exótica para México y se encuentra listado en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).