No descarta Salud más casos de microcefalia por zika

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José Narro Robles, titular de Salud (Ssa), aseguró que podría haber más casos de microcefalia asociado a infección por virus del zika en México, después que el día de ayer se confirmara el primer caso de este defecto congénito, por lo que se mantendrá en estrecho seguimiento a las mujeres embarazadas infectadas, así como a sus hijos.



En entrevista a medios, después de encabezar la ceremonia del Día Mundial contra el Cáncer, Narro Robles, aseguró que se mantendrá vigilancia en más de cuatro mil mujeres y en caso que se registrarán más casos, se informará de inmediato.



“¿Puede haber más? Sí, sí puede haber más, dijimos que íbamos a informar y lo hemos hecho con toda puntualidad, con toda transparencia y honestidad. Ya tuvimos, comprobado, el primer caso de microcefalia en una mujer embarazada que tuvo, durante su embarazo, zika. Lo reportamos el día de ayer, viernes y lo tenemos absolutamente corroborado, es el primero en más de 550 embarazos que llegaron a término y seguiremos haciendo la vigilancia de muchas mujeres más. Tenemos más de cuatro mil en este momento, que estamos vigilando y si se llegan a presentar más casos, por supuesto que lo diremos”, comentó.



El titular de Salud indicó que era una sorpresa dentro de la institución haber detectado más de 500 embarazos resueltos “sin haber, realmente, detectado un caso de microcefalia y tampoco algunas consecuencias severas, graves, de orden neurológico”.



“La mejor lucha contra el cáncer es la prevención y cura”



Durante su mensaje por el Día Mundial contra el Cáncer, realizado en la entrada del Bosque de Chapultepec, Narro Robles aseguró que la mejor manera de luchar contra el cáncer es la prevención y la cura, por lo que exhortó a la población a cambiar en el estilo de vida para no padecer la patología, pues cada hora mueren por cáncer nueve mexicanos, entre niños, jóvenes, adultos y mayores de 60 años de edad.



Manifestó que es fundamental la convicción que tiene la población para derrotar esta patología, puesto que hoy el cáncer cervicouterino, que era la primera causa de muerte por cáncer en México, ya no lo es, incluso ha disminuido en mucho el número de defunciones.



Sin embargo, Narro Robles reconoció que todavía falta mucho en la lucha contra la enfermedad, porque siempre aparecen nuevos tipos e informó que en México se registran al año 190 mil nuevos casos y 80 mil defunciones por esta causa.



En el evento, Abelardo Meneses García, director General del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), destacó que una indicación es ser activos, no solo tener programa tras los escritorios sino llevarlos a cabo, porque todos tenemos un paciente, familiar o amigo con cáncer, por lo que considero que las fundaciones contra este padecimiento permiten trabajar en equipo.



“Nosotros podemos, juntos, impulsar campañas por estilos de vida saludables. Solo se trata de decir yo puedo, yo puedo dejar de fumar, yo puedo ayudar a mi vecino con cáncer, a su familia, a sus hijos. Yo puedo hablar con mis hijos y decirles cuáles son los factores de riesgo para contraer cáncer”. En conjunto trabajamos mejor”, comentó.