Mérida: Investigarán a agentes que detuvieron a "conejitas" de Playboy

MÉRIDA, Yuc.(SUN)

El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Oswaldo Ortiz Matú, confirmó que el órgano interno de control de esa dependencia verificará la actuación de los agentes federales, quienes el pasado fin de semana detuvieron a siete extranjeros que participarían en el evento de Playboy Music Fest en Mérida, pero afirmó que en ningún momento hubo abuso de autoridad ni se violentaron sus derechos humanos.



La dependencia señaló que los extranjeros detenidos no contaban con el permiso para realizar actividades remuneradas en el País.



Ortíz Matú afirmó que todo fue legal, ya que las mujeres no presentaron visas de trabajo y algunas tenían documentos vencidos, por lo que no se les permitió que desempeñaran su actividad esa noche en territorio mexicano.



El pasado viernes seis mujeres y un hombre, modelos de distintas nacionalidades, fueron detenidos y trasladados a la Estación Migratoria de Mérida por no tener sus papeles migratorios en orden. Los detenidos iban a participar en el evento de “Playboy Music Fest”, organizado en las instalaciones de la Hacienda Chichí Suárez del periférico de Mérida.



Entre las mujeres que fueron trasladadas a la Estación Migratoria estaban tres playmates internacionales: la turca Elif Celik, la norteamericana Jeni Summers y la francesa Marie Brethenoux. Elif Celik es una playmate ha sido portada en la revista de Playboy en México, mientras que Marie Brethenoux lo fue en marzo pasado en la edición de Portugal.



Tras su detención, el espectáculo se realizó con otras modelos que no habían sido promovidas para el evento.



A partir de su liberación, el sábado por la tarde, las chicas tienen 20 días para salir de México y regresar a sus países de origen.



Los modelos originarios de países como Turquía, Argentina, Colombia, Francia, Venezuela y Estados Unidos acusaron que la detención se realizó de forma arbitraria y usaron las redes sociales para quejarse.



Luego del “trago amargo”, dijeron, de pasar la noche detenidas, tres de las modelos fueron a la costa yucateca a tomar el sol, precisamente, al puerto de Progreso.



En su cuenta de Instagram la playmate francesa, Marie Brethenoux, publicó una fotografía en donde se muestra bañándose en el mar del puerto Progreso, y escribió “nadie puede detener a una conejita”.



“¡Incluso después de la cárcel en Mérida nadie puede detenernos! Conejitas guerreras”, escribió Brethenoux.



También publicó otra imagen en donde aparece con las modelos Elif Celik y Jeni Summers posando con los brazos al frente, simulando que las están arrestando y con la mirada afligida.



Este incidente causó controversia en las redes sociales, pues mucha gente criticó la mala organización del evento, debido a que los boletos tuvieron un costo entre los dos y tres mil pesos. Algunos se quejaron de que las modelos que reemplazaron a las detenidas no fueron las que el espectáculo había promovido y que “parecían más locales que extranjeras”.



Incluso la playboy mexicana Celia Lora se quejó de la detención de sus compañeras y comentó en las redes sociales: “Mérida gracias, hasta nunca”, y calificó a Yucatán como “un pueblo retrógrada”. Su amiga Wanders Lover, quien fue otra de las invitadas al evento de Playboy, respondió al comentario de Lora: “Niña, vámonos de aquí, urge, adiós”.