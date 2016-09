Peña responde a jóvenes sobre Trump, bodas gay y "gasolinazos"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de las 20:00 horas inició el encuentro programado entre el presidente Enrique Peña Nieto y 300 jóvenes destacados, esto como parte de una nueva dinámica propuesta en el contexto de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno.Entre las preguntas dirigidas al mandatario -unas planteadas por los asistentes y otras enviadas desde redes sociales- destacaron los temas como la visita de Trump al País, el presunto plagio de su tesis, el matrimonio igualitario y los llamados "gasolinazos".Sobre la invitación a Donald Trump, el mandatario explicó que "ante las posturas y posicionamientos de Donald Trump que claramente son una amenaza, había que dialogar", pero que personalmente le dijo al candidato republicano que "México de ninguna manera pagará el muro que usted está planeando construir". Además, recordó que también se había extendido una invitación a la demócrata Hillary Clinton.Al hablar sobre el tema de su tesis, mencionó que "yo hice mi tesis, recuerdo como la realicé entonces", por lo que “nadie me puede decir que plagié mi tesis”, aunque reconoció que pudo haber "mal citado" y que eso es más bien "un error metodológico".Sobre el matrimonio igualitario, admitió que “es una iniciativa que ha generado polémica y ha polarizado”, no obstante, “creo que es un derecho reconocer que cada persona elija con quién quiere hacer su vida en pareja”.Al cuestionarle el por qué no cumplió su palabra en el tema los “gasolinazos”, el jefe del Ejecutivo consideró que “ha habido distorsiones” pues “nunca comprometí que no aumentaría el precio, sino que no sería mensualmente”Recordó que México es un País con un precio fijo de la gasolina y eso hace que el gobierno la subsidie. “La caída en el precio del petróleo ha hecho que ajustemos el gasto (público)”.El diálogo fue transmitido en televisión abierta, sistemas estatales de radio y TV y a través de Internet. Palacio Nacional lució con un discreto dispositivo de seguridad.Enumera 5 prioridades en videomensajeAntes del inicio del diálogo con jóvenes y luego de que finalizar los posicionamientos de los partidos en San Lázaro por la entrega del Informe, Peña Nieto emitió un mensaje.En cadena nacional, estableció cinco prioridades de su gobierno para los próximos dos años, tal como la educación de niños y jóvenes, la lucha antipobreza, seguridad y tranquilidad para los mexicanos, el combate a la corrupción, así como el respaldo a la economía familiar.“Pueden estar seguros de que cumpliré con mi responsabilidad, sin reparar en consideraciones de popularidad personal o costos políticos”, sostuvo el mandatario.El jefe del Ejecutivo federal destacó además que actualmente en el País se escuchan todas las voces, por lo que, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, se dejó de lado el discurso tradicional y se cambió el monólogo presidencial por el diálogo, como un reflejo de los cambios que vive el País.