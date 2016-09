Habrá muro y México lo paga: Trump

PHOENIX, Arizona(Agencias)

El candidato presidencial republicano Donald Trump sostuvo este miércoles que su plan de inmigración no ofrecerá mecanismos para naturalización ni para legalizar estatus.“No habrá amnistía”, afirmó Trump.El candidato republicano acudió anoche al Centro de Convenciones de Phoenix, donde pronunció su esperado discurso sobre temas migratorios.Tras señalar que el único tema sustancial en el debate sobre inmigración es “el bienestar del pueblo estadounidense”, Trump dijo que ordenará la detención inmediata de todos los inmigrantes que se sepa que residen en Estados Unidos sin permiso y que hayan sido arrestados por crímenes.“Vamos a construir una enorme muralla en la frontera Sur”, reiteró una vez más el candidato republicano, dejando claro que mantiene la línea dura sobre migración que estableció desde el inicio de su carrera.“Y México va a tener que pagar por él, 100 por ciento; no lo saben todavía, pero así va a ser”, añadió el magnate.Señaló que en el primer día en la Casa Blanca “emitirá órdenes de detención contra inmigrantes ilegales que estén arrestados” e iniciará de inmediato procesos para expulsarlos.Respecto a las personas que sean detenidas cruzando la frontera ilegalmente, Trump hizo referencia a la “Operación Espalda Mojada” de la década de 1950.Advirtió que “los llevaremos (a los inmigrantes detenidos sin documentos) grandes distancias” en lugar de enviarlos solo al otro lado de la frontera estadounidense.“Los llevaremos al país del que vinieron”, agregó.Trump dijo que su gobierno tomará una línea dura contra extranjeros criminales e indicó que Estados Unidos “los sacará el día uno”.Entre aplausos atronadores, Trump añadió que propugnará por una ley para bloquear fondos federales a las llamadas ciudades santuario que albergan inmigrantes que están en el país ilegalmente.Al llegar al aeropuerto de Phoenix, Arizona, el candidato republicano Donald Trump calificó como un éxito su visita de este miércoles a la Ciudad de México, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto , con quien discutió temas sus propuestas políticas, económicas y migratorias.“Grandioso viaje a México hoy, un grandioso liderazgo y gente de alta calidad. Espero con ansias nuestra próxima reunión”, escribió el magnate en su cuenta de Twitter.El republicano aprovechó para señalar que su rival demócrata, Hillary Clinton, no ha viajado a México. “Hillary no fue a Louisiana (donde hace poco hubo severas inundaciones), y ahora no fue a México. ¡No tiene el empuje ni la energía para hacer a América grande otra vez!”, señaló Trump en un segundo tuit.• El candidato republicano Donald Trump descarta promulgar amnistía para indocumentados.• Anticipa que expulsará a los migrantes que no tengan papeles a sus países de origen.• Señala que también sacará de EU a los extranjeros criminales ‘desde el día uno’