SRE niega llamada de EPN a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, le llamó para informarle que el flujo de personas que cruzan a México desde Guatemala y Belice es muy bajo ante la nueva dura política migratoria de Estados Unidos, algo que él tomó como un cumplido.



Previo a una reunión para presentar a su nuevo jefe de Gabinete, John Kelly, Trump repitió una idea esbozada el viernes, cuando afirmó que México se ha visto beneficiado por su política migratoria, pero no presentó datos.



“En (el Departamento de) Seguridad Interna, lo que ha hecho (Kelly) fue nada menos que milagroso. Como saben, la frontera era un problema tremendo, y ellos están a 80% de cerrarla”, citó Trump.



Según el vecino del Norte, los arrestos de migrantes en la frontera con México cayeron 65% desde noviembre.



“Incluso el Presidente de México me llamó. Dijeron que en su frontera Sur muy pocas personas llegan ya porque saben que no van a cruzar nuestra frontera. Esto significó el cumplido más alto”, dijo Trump, quien no presentó información para fundamentar su dicho.

Niegan cumplido



El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica con el presidente Donald Trump, aclaró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Luego de que el Mandatario estadounidense tuiteara sobre una supuesta llamada telefónica en la que Peña destacaba la baja en los flujos migratorios, la Cancillería negó que tal comunicación se hubiera efectuado.



Sin embargo, indicó que durante el encuentro que sostuvieron Peña y Trump el pasado 7 de julio en Hamburgo, el tema migratorio fue abordado por ambos mandatarios.



Ahí, señaló la SRE, Peña Nieto compartió que las repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos han disminuido 31% para el periodo de enero a junio de 2017, comparado con el mismo lapso del año anterior.