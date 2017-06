Renuncia ahora Canavati de gabinete de "El Bronco"

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Una nueva renuncia sufrió este jueves el gobierno de Nuevo León, después que la ex activista ciudadana, Lorenia Canavati, abandonó el puesto de Coordinadora de Enlace con la Sociedad Civil, de la coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado.



La ex funcionaria alegó que su renuncia es “para dedicarse a atender nuevos proyectos en el ámbito ciudadano, empresarial y familiar”, no descartó repetir en 2018 como candidata independiente por la alcaldía del metropolitano municipio de San Pedro Garza García.



El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, rechazó que este sea el principio de una desbandada en su administración, por parte de funcionarios que aspiren a buscar puestos de elección popular, pero afirmó que dejará en libertad a sus colaboradores para decidir su participación política.



“Algunos otros miembros en el Gobierno también ya me han dicho que desean salir a esa lucha y con mucho gusto nosotros liberaremos de esa responsabilidad, pero no es usando los recursos públicos”, afirmó El Bronco, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su intención de contender por la presidencia de la República, si resuelve los problemas de Nuevo León.



“La parte aquí es que a todos los que quieren participar en estas luchas que están por venir, este Gobernador les ha dicho: 'adelante, tienes el aprecio, el cariño”; pero, afirmó, “no tendrán la estructura del Gobierno trabajando en eso, porque si estamos luchando contra eso no regresaremos a eso”.



Rodríguez Calderón agradeció a Lorenia Canavati por el tiempo que colaboró con su administración, y agregó que en una reunión del gabinete, les hizo saber a los funcionarios estatales que “tendrán las puertas abiertas para sus proyectos personales”.



Externó el Bronco a Canavati, “sé que te va a ir a todo dar porque eres una mujer emprendedora, eres una mujer que sabe sacar adelante a su familia, pero también sacar adelante tus propias pasiones, que son los ciudadanos”.



En lugar de la funcionaria renunciante, el gobernador designó a José Dávalos Siller, quien fungía como Enlace Ciudadano de Coordinación.