Trump sugiere revocar Obamacare y después buscar remplazo

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump irrumpió el viernes con rudeza en las delicadas negociaciones sobre la ley de salud de los senadores republicanos, y declaró que si los legisladores no pueden llegar a un acuerdo deberían simplemente revocar de inmediato el "Obamacare" y reemplazarlo después.



El tuit de Trump revivió un enfoque que fue considerado por líderes del Partido Republicano y por el mandatario mismo, pero que fue desechado hace meses por impráctico y por políticamente desaconsejable.



Y es probable que complique más la tarea del líder de la mayoría en la cámara alta Mitch McConnell, en momentos en que está batallando para zanjar las divisiones entre republicanos moderados y conservadores, y cuando los senadores se preparan para dejar Washington para el receso por el feriado del 4 de Julio sin haber votado sobre la iniciativa de salud.



"Si los senadores republicanos no son capaces de aprobar en lo que están trabajando ahora, ¡deberían REVOCAR inmediatamente, y REEMPLAZAR en una fecha posterior!", escribió Trump.



El presidente envió sus tuis matutinos poco después de que el senador republicano Ben Sasse apareció en el programa "Fox & Friends" del Fox News Channel para hablar sobre una carta que había enviado a Trump haciendo justamente esa sugerencia: una votación para revocar la ley de salud del ex presidente Barack Obama seguida de un nuevo esfuerzo para formular un reemplazo.



Trump es un conocido telespectador de "Fox & Friends", pero el senador republicano Rand Paul también se atribuyó haber recomendado la táctica al mandatario en una conversación hace unos días.



"El senador Rand Paul sugirió esta misma idea al presidente", dijo Sergio Gor, vocero de Paul. "El senador está totalmente de acuerdo en que debemos revocar inmediatamente el Obamacare y entonces trabajar en reemplazarlo al instante".



De cualquier manera, la sugerencia de Trump tiene el potencial de endurecer las divisiones entre los conservadores republicanos en momentos en que Paul y Sasse se quejan de que el proyecto de ley de McConnell no va suficientemente lejos para revocar la ley de atención de la salud de Obama, mientras que los moderados lo critican al considerarlo demasiado duro por dejar sin seguro a mucha gente, por reducir la red de seguridad de Medicaid y por incrementar las primas a los estadounidenses de mayor edad.