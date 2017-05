EU: Paracaidista de la Marina muere en accidente

JERSEY CITY, nueva Jersey, EU(AP )

Un marino de la fuerza especial SEAL de Estados Unidos cayó al vacío el domingo, cerca de la Estatua de la Libertad, después de que su paracaídas no se abrió durante una exhibición aérea de la Marina de Guerra sobre el río Hudson.



El accidente ocurrió poco después del mediodía cerca de Liberty State Park, parque grande de Nueva Jersey enfrente de Manhattan, donde miles de personas al año toman ferrys hasta monumentos nacionales aledaños.



El paracaidista, cuya identidad no fue divulgada inmediatamente, era integrante de un equipo elite de paracaidistas de la Marina llamado Leap Frogs, dijo el portavoz de la Marina. Están investigando por qué no se abrió el paracaídas.



"Fue devastador. Nos sentimos terribles", dijo Nancy Malinowski, de New Jersey, quien estaba en el Liberty State Park, donde había camiones vendiendo comida, una banda de la Marina y muchos niños.



"Pensamos que sería un joven tratando de hacer un poco de publicidad para el servicio. En el fin de semana del Día de los Caídos. No pudo haber sido peor", agregó.



Malinowski dijo que el paracaidista fue uno de cuatro que saltaron desde dos helicópteros que sobrevolaron el área. Uno de los paracaidistas descendió con una gran bandera estadounidense.



En un comunicado, la Marina dijo que la Guarda Costera, que estaba apoyando la exhibición aérea que incluía saltos coordinados de paracaídas, acudió al rescate del paracaidista, que fue declarado muerto en el Centro Médico Nueva Jersey a la 1:10 de la tarde.