Investigación sugiere que el Titanic no se hundió por chocar contra iceberg

El hundimiento del Titanic pudo haber sido causado por un enorme incendio a bordo, no por golpear un iceberg en el Atlántico Norte, según han afirmado expertos, ya que se han publicado nuevas pruebas para apoyar la teoría, dice The Independent Más de mil 500 pasajeros perdieron la vida cuando el Titanic se hundió en ruta a Nueva York desde Southampton en abril de 1912.Aunque la causa del desastre ha sido atribuida desde hace mucho tiempo al iceberg, nuevas pruebas han surgido sobre un incendio en el casco del buque, que los investigadores dicen que se quemó poco a poco durante casi tres semanas antes de la colisión.Mientras que los expertos han reconocido previamente la teoría de un fuego a bordo, el nuevo análisis de fotografías raramente vistas ha incitado a investigadores a culpar al fuego como la causa primaria del hundimiento del barco.El periodista Senan Molony, que ha pasado más de 30 años investigando el hundimiento del Titanic, estudió las fotografías tomadas por los principales ingenieros eléctricos del barco antes de abandonar el astillero de Belfast.Maloney dijo que fue capaz de identificar marcas negras de 30 pies a lo largo del lado derecho delantero del casco, justo detrás de donde el revestimiento del barco fue atravesado por el iceberg.Dijo: "Estamos mirando el área exacta donde el iceberg le pegó, y prece tener una debilidad o daño en ese lugar específico, incluso antes de que zarpara de Belfast".Un equipo de 12 hombres intentó apagar las llamas, pero era demasiado grande para controlar, y logró alcanzar temperaturas de hasta mil grados Celsius.Posteriormente, cuando el Titanic golpeó el hielo, el casco de acero era lo suficientemente débil como para que el revestimiento del barco se abriera.Se informó de que los oficiales a bordo estaban bajo estricta instrucción de J Bruce Ismay, presidente de la compañía que construyó el Titanic, de no mencionar el incendio a cualquiera de los 2 mil 500 pasajeros del buque.