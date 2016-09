Cae responsable de bombas en NY

Linden, New Jersey(AP)

Un inmigrante afgano que era buscado en relación con las explosiones que sacudieron un vecindario de Nueva York y una ciudad costera de New Jersey fue detenido el lunes después de que resultara herido en un tiroteo con la Policía, que inició cuando fue descubierto durmiendo a la entrada de un bar, indicaron las autoridades.



Ahmad Khan Rahami, de 28 años, ingresó a cirugía tras recibir un impacto de bala en la pierna durante el tiroteo ocurrido tras un fin de semana de miedo y terror en Nueva York y otras partes del país.

Dos agentes también resultaron lesionados, aunque se cree que sus

heridas no son graves.



La detención se produjo apenas horas después que la Policía emitió un boletín con una foto de Rahami. El hombre se naturalizó estadounidense y vivía con su familia en Elizabeth, New Jersey.



“Tenemos todos los motivos para creer que fue un acto terrorista”, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tras la captura del sospechoso.



Respecto a la manera en que los investigadores se centraron en Rahami, funcionarios señalaron que entre las pistas se incluye una huella dactilar levantada en uno de los sitios en Nueva York y un video de vigilancia en la escena de estallido, que ayudaron a identificar al sospechoso.



Cinco personas fueron detenidas la noche del domingo en un vehículo relacionado con Rahami y liberadas más tarde tras ser interrogadas.



En los tres artefactos explosivos hallados el sábado en Nueva York y New Jersey se utilizó el mismo tipo de teléfono celular como detonador y fueron fabricados con materiales comunes asequibles que pueden ser comprados sin levantar sospechas de agencias judiciales.