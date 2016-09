Detienen a 5 personas relacionadas con explosión en NY

(SUN)

Cinco personas fueron arrestadas la noche del domingo en relación con el estallido de una bomba en el barrio de Chelsea , en Nueva York, reportó ABC News, citando fuentes no identificadas.Las personas fueron detenidas por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Nueva York en un puente entre los distritos de Brooklyn y Staten Island, informó ABC.El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo hoy que la explosión del sábado fue un "acto de terrorismo" pero las autoridades aún no tienen pruebas que lo vinculen con el terrorismo internacional.El gobernador de Nueva York añadió que quienes quiera que hayan sido los responsables de colocar las dos bombas en Manhattan, las autoridades "van a encontrarlos" y serán llevados ante la Justicia.Al menos 29 personas resultaron heridas por una explosión en el concurrido barrio neoyorquino de Chelsea En rueda de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que todo apunta a que se trató de un “acto intencional”, pero que no hay evidencia hasta el momento de una “conexión terrorista”.