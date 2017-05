Huye maestro con alumna; deja carta a su esposa para disculparse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un maestro acusado de secuestrar a una estudiante de 15 años y huir con ella a California dejó una carta para su esposa la mañana que desapareció, según informa el Daily Mail Tad Cummins, de 50 años, escribió una nota a su esposa, Jill, de 49 años, diciendo que se arrepentía de haber partido pero que regresaría.“Sólo necesito limpiar mi mente de todo esto. No estoy huyendo. Vuelvo enseguida. No llames a la policía, pensarán que huí porque soy culpable y no lo soy”, escribió el hombre.El contenido de la carta fue revelado el viernes durante una audiencia en el tribunal de Nashville, donde se le ordenó permanecer bajo custodia, ya que se consideró un riesgo.Hasta el momento, autoridades no han fijado una fecha para su juicio.Foto: Daily MailEl profesor se enfrenta a una acusación sobre abuso de menores por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.El portal Wate.com informó que Cummins compró un iPad con el quería mantenerse informado sobre lo que dijeran los medios sobre ellos.Un agente especial dijo que en un momento, Cummins pensó que había sido descubierto cuando se encontró con un agente de la ley mientras estaba probando un kayak.De acuerdo con The Tennessean, otros documentos recién presentados de la corte revela que Cummins amenazó a la joven con repercusiones en la escuela si ella no se iba con él.La petición de 12 páginas fue presentada por Anthony Thomas, el padre de la menor, y llamó a Cummins un "maestro manipulador depredador".La presentación declara: "La menor había dicho a varios personas que ella tenía miedo de Cummins" y que el maestro visitaba con frecuencia el restaurante de comida rápida donde trabaja.Cummins, quien enseñó en la Escuela de la Unidad de Culleoka, fue despedido después de que un estudiante reportara ver lo que parecía ser un beso entre él y la estudiante en enero.Según la petición, uno de los hermanos de la menor le dijo a la policía que ella despertó al hermano a primera hora de la mañana para decirle que si no regresaba a las 18:00 horas pidiera ayuda.Thomas desapareció esa noche de su casa en Columbia, Tennessee.Un magistrado federal dijo a Cummins que se enfrenta a un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y que podría recibir una sentencia de cadena perpetua.Mientras tanto, la joven está en rehabilitación y se niega a regresar a casa con su familia - supuestamente afirmando que está "enamorada" de su secuestrador que la privó de la libertad por 39 días.Ella fue asegurada el 20 de abril cuando la policía rastreó a la pareja en una cabina remota a dos mil 500 millas de distancia en el Norte de California y arrestó al veterano educador.La menor voló a Tennessee, pero fue a un centro de tratamiento especial para víctimas de trauma en lugar de regresar a su casa familiar.'Elizabeth dice que está enamorada de Tad y que no han hecho nada malo. Ella piensa que es una mujer completamente crecida que puede salir con quien quiera y en lo que a ella concierne, todo fue un viaje grande y divertido”, dijo una fuente cercana a la joven.