Cae avión militar en Mississippi; hay al menos 12 muertos

ITTA BENA, Mississippi(AP )

Un avión militar se estrelló en un campo en una zona rural de Mississippi, murieron al menos 12 personas a bordo y los escombros quedaron esparcidos varios kilómetros (millas), dijeron las autoridades.



El jefe policial del condado Leflore, Ricky Banks, dijo a The Associated Press que las autoridades continuaban buscando cadáveres en la noche, más de cinco horas después de la caída del KC-130, a unos 135 kilómetros (85 millas) al Norte de Jackson, en la región del Delta de Mississippi.



“Continuamos la búsqueda en la zona”, afirmó Banks. “Es difícil encontrar cadáveres en la oscuridad”.



Banks había declarado antes al periódico Greenwood Commonwealth que se cree que 16 personas viajaban en el avión de reabastecimiento de combustible del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos pero no confirmó la cifra a la AP.



Según Banks, las autoridades encontraron al menos 12 cuerpos, pero no descartó que pudieran hallarse otros.



La portavoz del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, la capitán Sarah Burns, dijo en un comunicado que el KC-130 “experimentó un desastre” el lunes en la tarde sin abundar en detalles.



Andy Jones dijo que se encontraba trabajando en la granja de bagres de su familia, poco antes de las 16:00 horas, cuando escucho una explosión, miró al cielo y vio cuando el avión se precipitaba dando vueltas con un motor humeante.



“Mire hacia arriba y vi al avión que hacía espirales”, señaló.



El jefe de bomberos de Greenwood, Marcus Banks, que no tiene parentesco con el jefe policial, dijo al Greenwood Commonwealth, que los restos del aparato quedaron esparcidos en un radio de unos 8 kilómetros (cinco millas).



Las autoridades no mencionaron las posibles causas de la caída del aparato ni de donde había despegado.



Jones dijo que los bomberos intentaron extinguir el incendio en la principal zona donde había caído el avión, pero se replegaron debido a una explosión.